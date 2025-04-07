Один человек погиб и двое ранены в ДТП в Сокольском округе 7 апреля

В Сокольском округе Нижегородской области в результате автомобильного столкновения один человек погиб и двое получили ранения 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло на дороге Мошкино — Сокольское. По предварительным данным, водитель Renault Sandero 1969 года рождения выехала на встречную полосу и столкнулась с едущей навстречу машиной Lada, за рулем которой был водитель 1978 года рождения.

Водитель Lada умер до приезда скорой помощи, его пассажир 1982 года рождения и водитель Renault Sandero получили ранения, их госпитализировали в Балахнинскую ЦРБ. Признаков опьянения у водителей и пассажира не выявлено.

Анастасия Титова