Власти Великобритании не будут повышать налоги из-за пошлин Трампа

Правительство Великобритании придерживается обязательства не повышать подоходный налог, налог на добавленную стоимость и взносы на национальное страхование. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил премьер-министр королевства Кир Стармер, комментируя реакцию Лондона на объявленные Вашингтоном пошлины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirsty Wigglesworth, pool / AP Фото: Kirsty Wigglesworth, pool / AP

«Никто не говорит, что тарифы — это хорошая новость. Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой: 25-процентные пошлины на экспорт автомобилей и 10-процентные на другие товары — это огромный вызов нашему будущему, и последствия для мировой экономики могут быть серьезными»,— сказал господин Стармер (цитата по The Guardian).

Отвечая на вопрос о том, сохранит ли он ставки подоходного налога и НДС, а также размеры взносов на страхование на прежнем уровне, Кир Стармер заявил, что выполнит это обязательство. По его словам, когда правительство нуждается в деньгах, оно должно не прибегать к повышению налогов, а стимулировать экономический рост.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, для некоторых из которых была установлена индивидуальная ставка. Тарифы в отношении Евросоюза установлены на уровне 20%, Великобритании — 10%. России в списке нет.

О реакции рынков — в материале «Ъ» «Паническая распродажа».

Анастасия Домбицкая