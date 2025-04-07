Иноагента Петра Верзилова заочно арестовали по обвинению госизмене

Бывшего главного редактора «Медиазоны» (издание признано в России иностранным агентом) и сооснователя группы Pussy Riot Петра Верзилова (включен в реестр иностранных агентов) обвинили в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал мужчину на два месяца, сообщила пресс-служба столичных судов. Подробности дела не сообщаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Верзилов (объявлен иноагентом) в 2020 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Петр Верзилов (объявлен иноагентом) в 2020 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фигурант уехал из России в 2020 году: тогда в его отношении возбудили уголовное дело за неуведомление властей о втором гражданстве (у него есть паспорт Канады). В октябре 2022 года Петр Верзилов в интервью Юрию Дудю (оба признаны иноагентами) заявил, что подписал контракт с ВСУ. В 2023 году Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Петра Верзилова (признан иноагентом) к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы за распространение фейков о российской армии.

В сентябре 2024 года иноагента снова объявили в розыск. Сообщалось, что он мог быть причастен к финансированию терроризма. До этого, в марте того же года, в регионах прошли обыски у ряда художников на предмет связи с иноагентом. В декабре 2024 года Петра Верзилова (признан иноагентом) внесли в реестр террористов и экстремистов.

Никита Черненко