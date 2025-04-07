Расторгнут контракт на строительство липецких очистных сооружений за 933 млн

Администрация Чаплыгинского района Липецкой области и ульяновское ООО ПСК «Твой дом» Камиля и Рамиля Бибарсовых расторгли контракт на строительство очистных сооружений в селе Юсово за 933,3 млн руб. Согласно порталу госзакупок, такое решение было принято по соглашению сторон. К исполнению обязательств компания не приступала.

О заключении этого контракта стало известно в начале марта. Всего в конкурсе было два участника. Имя второго не раскрывалось, однако сообщалось, что предлагал выполнить работы за ту же сумму.

Срок исполнения обязательств — с 1 марта 2025 года до 20 ноября 2026-го. Победителю тендера предстояло установить технологическое оборудование, обустроить внутренние электротехнические системы и благоустроить территорию.

Первые торги на те же работы объявили еще 20 декабря прошлого года, но спустя пять дней их отменили без объяснения причин. Вторые же обжаловало липецкое ООО «Стройотдел», 50% которого владеет депутат горсовета Липецка Александр Кофанов. Комиссия УФАС признала претензию обоснованной, в связи с чем срок приема заявок на участие в тендере был продлен.

Новые торги пока не объявлялись.

Алина Морозова