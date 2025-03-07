Ульяновская компания построит очистные сооружения в липецком селе за 933 млн

Ульяновское ООО ПСК «Твой дом» получило контракт на строительство очистных сооружений в селе Юсово Чаплыгинского района Липецкой области. В ходе конкурса компания не стала снижать начальную цену контракта в 933,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Всего на торгах было два участника. Имя второго не раскрывается, однако известно, что предлагал выполнить работы за ту же сумму.

По данным Rusprofile, ООО ПСК «Твой дом» было зарегистрировано в Ульяновске в апреле 2004 года для отделочных строительных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 33% компании принадлежит ее директору Камилю (Рамисовичу) Бибарсову, еще 67% — Рамилю (Рамисовичу) Бибарсову. Вместе с Дилярой (Рамисовной) Окладниковой они также владеют ульяновскими ООО «Твой дом» с аналогичным видом деятельности (у всех по 33%), ООО «РКД» (деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях). Кроме того, бизнесмены делят на двоих доли ульяновского застройщика ООО «Строитель». 2023 год ООО ПСК «Твой дом» завершило с выручкой в 480 млн руб. и чистой прибылью в 25 млн. С сентября 2019 года компания получила девять госконтрактов на 8,3 млрд руб.

«Твоему дому» предстоит установить технологическое оборудование, обустроить внутренние электротехнические системы и благоустроить территорию. Работы требуется выполнить с 1 марта 2025 года до 20 ноября 2026-го. Гарантия на них составит 60 месяцев.

Первые торги на те же работы объявили еще 20 декабря прошлого года, но спустя пять дней их отменили без объяснения причин. Вторые же обжаловало липецкое ООО «Стройотдел», которым на 50% владеет депутат горсовета Липецка Александр Кофанов. Компания заявила, что не смогла подать заявку на участие в конкурсе из-за сбоя на сайте оператора тендера — АО «ЕЭТП». Представитель оператора пояснил, что на сайте проводились внеплановые технические работы, «связанные с внешней попыткой уничтожения данных и всей инфраструктуры проведения электронных торгов». В связи с этим срок приема заявок был продлен сначала до 29 января, а затем сокращен до 24 января для «перераспределения технической нагрузки на программно-аппаратный комплекс».

Законодательство РФ о контрактной системе не предусматривает у оператора возможность изменять время проведения торгов, поэтому комиссия УФАС признала действия «ЕЭТП» нарушением, а жалобу «Стройотдела» — обоснованной. Оператора обязали устранить нарушения, в связи с чем срок приема заявок на участие в тендере был продлен до 27 февраля.

Алина Морозова