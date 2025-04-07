В Краснодаре объявили штормовое предупреждение на 7–8 апреля

В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение на 7–8 апреля 2025 года. Метеорологи прогнозируют на территории города сильные дожди в сочетании с грозами, ливни с градом и мощный ветер с порывами до 25 м/c, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

При возникновении чрезвычайных ситуаций жителям рекомендуют обращаться по экстренному номеру 112.

Городские службы также советуют гражданам не забывать зонты и соблюдать меры предосторожности при выходе на улицу в указанный период.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. По информации синоптиков, в период 9–11 апреля ожидается похолодание до -1 градуса.

Анна Гречко