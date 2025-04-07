На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 9–11 апреля

МЧС России объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае из-за заморозков, которые ожидаются с 9 по 11 апреля 2025 года. По информации регионального управления ведомства, температура воздуха в ночные и утренние часы местами опустится до -1...-2 градусов, а в юго-восточных предгорных районах — до -4 градусов, что относится к категории опасного явления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Специалисты отмечают повышенный риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур из-за заморозков на поверхности почвы. В регионе в марте уже стартовала посевная кампания яровых и озимых культур, поэтому аграриям рекомендуется принять меры по защите насаждений.

По прогнозам синоптиков, 7 апреля в Краснодарском крае температура воздуха еще будет достигать+ 20 градусов днем, ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, в горах — с мокрым снегом. Ветер южной четверти составит 4–9 м/с, с порывами до 11 м/с.

Нурий Бзасежев