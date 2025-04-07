Прокуратура выяснит, почему под Ростовом опрокинулся автобус

Прокуратура начала проверку по факту опрокидывания в кювет рейсового автобуса в Ростовском районе Ярославской области. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что, по данным УМВД, в ДТП, произошедшем утром 7 апреля на трассе М-8, никто не пострадал. За рулем автобуса «ПАЗ» находился 59-летний водитель. Как уточняют в прокуратуре, автобус следовал по маршруту №112 «Ростов-Петровск», а водитель «допустил съезд ТС в кювет с последующим опрокидыванием».

В ходе проверки прокуратура намерена дать оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. В том числе, будут рассмотрены вопросы проверки технического состояния автобусов перед выпуском на линию, а также содержания и ремонта автомобильной дороги.

«По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова