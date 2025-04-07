Более 82% жителей Дона одобряют атомную энергетику

Жители Ростовской области считают атомную генерацию приоритетным источником электроэнергии в будущем.



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Эксперты независимого аналитического агентства «ИМИДЖ-ФАКТОР» провели оценку восприятия атомной энергетики жителями регионов присутствия предприятий отрасли. Опрос проводился в 11-ти регионах России. В общей сложности в нём приняли участие порядка 10 тысяч человек из 59-ти городов, в том числе - 1000 жителей Донского региона.

По данным исследования, число жителей Ростовской области, которые поддерживают использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения потребителей электроэнергией, выросло за год на 0,6% и составило 82,4%. В Волгодонске (городе расположения Ростовской АЭС) число сторонников атомной энергетики насчитывает 92,3% от числа опрошенных.

Социологи также отмечают стабильный рост положительных оценок по вопросу дальнейшего активного развития атомной энергетики и в Ростовской области, и в донском атомграде. Так, за дальнейшее развитие атомной генерации в регионе высказались 69,3%, рост по сравнению с 2024 годом - 11,3%. В Волгодонске число сторонников мирного атома в энергетике достигло 81%, что больше прошлогоднего показателя на 4,5%.

Наиболее перспективными источниками энергии жители Ростовской области называют атомную и альтернативную энергетику (48% и 50% соответственно). В Волгодонске лидеры те же, но соотношение в пользу атомной - 66,8% к 46,5%.

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Атомную отрасль на Дона, в первую очередь, ассоциируют с передовыми технологиями и созданием инноваций, приближающих будущее. Так думаю 36,7% опрошенных. На втором месте - эффективная замена нефти и газа (35,2%). 28.8 процентов жителей области считают атомную отрасль - существенной поддержкой для развития регионов и местных инициатив.

Более половины респондентов уверены, что Ростовская АЭС заинтересована в реализации потенциала молодых специалистов, способствует профессиональному и личностному развитию сотрудников и использует эффективные подходы в работе (69,7%, 64% и 60,2% соответственно).

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На вопрос «Вы удовлетворены качеством своей жизни?» 73,5% волгодонцев ответили утвердительно. В Ростовской области этот показатель составил 70,3%.

«Результаты исследования показывают, что атомная энергетика - самое перспективное направление развития энергетического комплекса страны. В этом году у нас юбилей - 80 лет атомной отрасли. За это время «мирный атом» доказал свою эффективность и прочно занял позиции лидера в области развития производственного потенциала и экономической мощи страны. Сегодня, благодаря энергии нашей атомной станции, свет горит в каждом третьем доме на Юге России. Ростовская АЭС была, есть и будет гарантом энергетической независимости и безопасности региона, в котором живет более 17 миллионов человек», - подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.