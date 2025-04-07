Трамп призвал американцев не быть «слабаками» и «глупцами»

Президент США Дональд Трамп сегодня, 7 апреля, призвал американцев не быть «слабаками» и «глупцами», а быть «сильными, мужественными и терпеливыми». Его слова прозвучали за несколько минут до открытия Нью-Йоркской фондовой биржи. Аналитики предупреждали о резком снижении показателей из-за введенных ранее американских пошлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

«Не будьте слабаками! Не будьте глупцами! <...> Будьте сильными, мужественными и терпеливыми, и результатом будет величие!» — призвал американский лидер (цитата по AFP).

«У Соединенных Штатов есть шанс сделать то, что следовало сделать десятилетия назад»,— отметил Дональд Трамп, имея в виду тарифные реформы.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, для некоторых из которых была установлена индивидуальная ставка. На такие действия негативно отреагировали ключевые рынки по всему миру, в том числе в США, где индекс S&P 500 потерял более $4 трлн капитализации. Азиатские фондовые индексы закрылись падением на 7–13%, обновив многомесячные и многолетние минимумы.

О том, как на пошлины отреагировали фондовые мировые биржи, читайте в материале «Ъ» «Рынки покатились за пошлинами».

Анастасия Домбицкая