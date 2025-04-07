Власти Тольятти пока не хотят разглашать изменения структуры горадминистрации

На ближайшем заседании думы Тольятти, которое состоится 9 апреля, депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений в структуру администрации городского округа, утвержденную еще в мае 2017 года. Этот вопрос значится в повестке заседания вторым, однако никаких материалов к нему в открытом доступе не прилагается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Докладчиком по этой теме будет и. о. руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики Ольга Миневалиева.

Ранее власти Тольятти заявляли, что в настоящее время проводится работа над обновлением структуры администрации. Предполагалось, что именно поэтому глава города Илья Сухих пока не делает назначений на ключевые должности. Теперь решения об обновлении структуры сформировались, и они выносятся на заседание думы.

На запрос «Ъ-Волга» о том, что именно собрался изменить господин Сухих, в администрации Тольятти ответили уклончиво.

«В рамках заседания вся необходимая информация будет озвучена»,— заявили в горадминистрации.

Алексей Алексеев