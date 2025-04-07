В Башкирии задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии и сотрудники регионального ФСБ задержали троих уфимцев, подозреваемых в незаконной банковской деятельности (ч.2 ст. 172 УК РФ), сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным министерства, с 2020 по 2024 годы фигуранты уголовного дела привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом 12% вознаграждения. Общий оборот превысил 1 млрд руб.

Предполагаемого организатора сотрудники полиции задержали в Краснодарском крае, двоих участников — в Уфе.

Майя Иванова