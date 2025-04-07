На Урале расширили систему видеонаблюдения за лесами на 1,5 млн гектаров

В Свердловской области расширена система видеомониторинга лесов, специалисты Уральской авиабазы установили 75 новых камер круглосуточного наблюдения за пожарной обстановкой, сообщили в департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Система видеонаблюдения за лесами

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Система видеонаблюдения за лесами

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Новые камеры охватили почти 1,5 млн га лесного фонда, за которыми ранее не велось видеонаблюдение. Устройства установлены на севере региона в Серовском, Новолялинском и Сосьвинском районах, вблизи дачных и садовых участков Сысертского и Режевского районов.

«Общее количество камер, следящих за обстановкой в лесах Среднего Урала, увеличилось до 117», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Работа камер ведется в рамках системы «Лесохранитель», изображения сводятся на телестене, оборудованной на Уральской авиабазе. Каждая камера вращается на 360 градусов и позволяет оценить ситуацию в радиусе 20 км, а в случае обнаружения дыма система автоматически подает сигнал, что позволяет оперативно направлять пожарные бригады к очагу возгорания.

Напомним, со 2 апреля в Свердловской области стартовал пожароопасный сезон, который продолжится до 15 октября. В это время не запрещается посещение лесов, однако мангалы и жаровни должны находиться на расстоянии не менее 5 м от зданий, в радиусе 10 м не должно быть сухой травы.

Полина Щуцкая