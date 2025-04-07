Пензенская область получит почти 565 млн на модернизацию приемных отделений

В 2025 году 21 регион Российской Федерации получит более 11,4 миллиарда рублей на модернизацию приемных отделений медицинских учреждений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пензенская область получит 564,3 млн руб., что делает ее одним из регионов, которые получат самые значительные суммы.

Как указано в документе, размещенном на официальном сайте правительства России, финансирование будет осуществляться по линии федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи». Последний реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Выделенные средства будут направлены на создание модульных конструкций в приемных отделениях ряда больниц для оказания экстренной медицинской помощи пациентам в критическом состоянии. Также планируется обновление и оснащение приемных отделений различной медицинской техникой. Пензенская область получит такую же сумму, как республики Алтай, Дагестан, Крым, Карачаево-Черкесская и Чувашская республики, а также Донецкая Народная Республика и Ставропольский край.

Сергей Федотов