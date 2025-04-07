В Башкирии расследуется уголовное дело о мошенничестве при строительстве домов

Следственное подразделение управления МВД по Уфе расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. 38-летний обвиняемый объявлен в розыск, суд арестовал его заочно.

По предварительным данным следствия, более 50 человек заключили договоры на строительство домов, найдя объявления некого подрядчика в интернете. После получения денег, обвиняемый «начинал имитировать деятельность по строительству дома»: приглашал рабочих, закупал часть материалов. Некоторое время фигурант уголовного дела отвечал на звонки клиентов, называя разные сроки сдачи объектов, потом прекращал выходить на связь.

Майя Иванова