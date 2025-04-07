ЧС вероятны из-за мокрого снега в Нижегородской области 8 апреля

Возникновение чрезвычайных ситуаций вероятно в Нижегородской области из-за погодных условий 8 апреля 2025 года. Соответствующее предупреждение распространило региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, местами по области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, а также ухудшение видимости до 500 м и менее. В связи с этим повышается вероятность ЧС, связанных с заторами на дорогах, обрушением конструкций, нарушениями в работе дорожных и коммунальных служб и ростом числа ДТП. Также возможны нарушения в работе аэропорта.

В МЧС призывают граждан остерегаться нависшего снега, ограничить использование автотранспорта, а, находясь в личном транспорте, соблюдать достаточную дистанцию и исключить резкие торможения.

Снегопад начался в Нижегородской области 6 апреля. По данным мэрии Нижнего Новгорода, в городе выпало около 20% месячной нормы осадков.

Галина Шамберина