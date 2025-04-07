Ротенберг выразил готовность работать в СКА после вылета из Кубка Гагарина

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после вылета от московского «Динамо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина ответил на вопрос о возможной отставке. По словам наставника армейцев, у клуба есть четкий подход, есть совет директоров, есть руководство, которое решит его судьбу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Вы задаете вопрос лично про меня, но я хочу сказать, что я всегда готов работать. Я люблю хоккей, живу им. И я знаю, как мы можем побеждать. Я вижу, как это сделать»,— сказал господин Ротенберг.

Он подчеркнул, что в матче серии команда не уступала сопернику, а причиной проигрыша стали «мелочи», намекнув на юный возраст команды. Тем не менее Ротенберг уверен, что молодые хоккеисты в скором времени подрастут и привезут в Петербург Кубок Гагарина.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о вылете СКА в первом раунде плей-офф, в последний раз похожая ситуация случалась в 2010 году. Тогда армейцы проиграли рижскому «Динамо» с общим счетом 1:3. По окончании серии Барри Смит, руководивший командой, ушел в отставку.

Андрей Маркелов