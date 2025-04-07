Илон Маск напомнил о близости России и США

Американский предприниматель Илон Маск, глава департамента США по государственной эффективности (DOGE), опубликовал в соцсети X ролик о географической близости России и США.

«Не все американцы знают, что США и Россия на самом деле намного ближе друг к другу»,— говорится в видео. Авторы отмечают, что страны разделяет Берингов пролив, но между ними всего 2,4 мили (3,8 км). Речь идет об островах Крузенштерна (РФ) и Ратманова (США).

«Иногда вода замерзает, и границу можно перейти пешком»,— отмечается в ролике.

Ранее отец миллиардера Илона Маска заявил, что считает президента России Владимира Путина сильным лидером. По словам Эррола Маска, вся семья восхищается российским президентом. Кроме того, Илон Маск неоднократно общался с пользователями Х на русском языке.