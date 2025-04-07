Euractiv: ЕС не определился со статусом украинских беженцев после конфликта

Правовой статус украинских беженцев в Евросоюзе в случае прекращения огня между Россией и Украиной может оказаться под угрозой, поскольку у руководства блока нет плана действий по этому вопросу, пишет Euractiv. Сейчас их пребывание в странах ЕС регулируется Директивой о временной защите (TPD), но ее действие ограничено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

TPD была разработана в 2001 году, но не использовалась до 2022 года. Директива предполагает, что украинские беженцы имеют право жить и работать в странах Евросоюза, а также получают доступ к социальным услугам. Последний раз действие документа, изначально действовавшего один год, продлили до 4 марта 2026 года. Еврокомиссия не разработала дальнейший план действий.

Как отмечает Euractiv, после истечения этого срока странам ЕС придется решать: добиваться интеграции граждан Украины или «подталкивать беженцев к возвращению домой». Польша, например, уже разработала собственную систему: трехлетний статус временного резидента выдадут тем, кто находился под защитой по программе TPD не менее года. Чехия же предлагает пятилетний ВНЖ украинцам, которые прожили в стране более двух лет и имеют работу.

С февраля 2022 года в странах ЕС получили защиту по TPD почти 4,3 млн украинцев. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2024 году доля украинцев, желающих вернуться на Украину после окончания боевых действий, снизилось до 65% с 77% годом ранее. Большинство из них находятся в Польше, Германии, Чехии и Словакии.

Лусине Баласян