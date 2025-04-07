Прокуратура добилась восстановления прав жильцов дома в Волгограде

Прокуратура Дзержинского района Волгограда провела проверку по коллективному обращению жителей многоквартирного дома № 1 по ул. Ессентукской и обнаружила нарушения в части исполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее волгоградцы пожаловались на систематическое скопление воды в подъезде в течение нескольких лет в результате выпадения осадков и таяния снега. В ходе проверочных мероприятий прокуратура подтвердила эту информацию.

Отмечается, что из-за скопления воды конструктивные элементы дома становятся менее прочными и надежными, жильцам сложно попасть в свои квартиры. По итогам проверки прокуратура приняла меры, ООО «УК " Ренессанс "» провело ремонтные работы.

Павел Фролов