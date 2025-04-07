В Ростове компанию обязали выплатить 1,3 млн рублей долгов по зарплате

В Ростове-на-Дону коммерческая организация погасила задолженность по зарплате более 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет об ООО "ЗВ Групп".

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, предприятие не выплачивало зарплату 16 сотрудникам. Задолженность была погашена после вмешательства прокуратуры. Руководитель организации привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Кристина Федичкина