На Дон в марте завезли 280 тысяч цветов из Колумбии, Кении, Эквадора и Нидерландов

В марте в Ростовскую область ввезено более 280 тыс. срезов цветов из Кении, Голландии, Эквадора и Колумбии. Об этом сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, из указанных стран в область везли розы, гвоздики, эустомы, хризантемы, гипсофилы, и герберы.

Специалисты надзорного ведомства провели досмотр привезенных партий цветов. Нарушений, связанных с фитосанитарным контролем, не выявлено.

Управление Россельхознадзора также предупреждает о наличии в регионе капрового жука - карантинного вредителя зерна, семян, молотых и дробленых зернопродуктов.

Сергей Иванов