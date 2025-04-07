На Кубани на 22% снизились продажи кофе в предприятиях общепита

Объем продаж кофе в предприятиях общественного питания Краснодарского края в марте 2025 года сократился на 22% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Такие данные приводит РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу системы «Контур.Маркет». При этом средний чек вырос на 13,5% и составил 301 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации аналитиков, в марте на Кубани было зафиксировано 320 тыс. покупок кофе в заведениях общепита. Наименьшее снижение спроса отмечено на американо — минус 12%. Средняя стоимость напитка за год увеличилась на 10% — с 238 до 260 руб. Продажи капучино снизились на 13%, при этом рост среднего чека составил 5% — с 304 до 319 руб.

На 23% снизились объемы продаж латте и эспрессо. Стоимость обоих напитков выросла на 11%: латте — с 297 до 330 руб., эспрессо — с 264 до 293 руб. Наиболее значительное снижение — на 39% — зафиксировано в категории прочих видов кофе, где цены выросли на 37% и составили в среднем 304 руб. против 222 руб. годом ранее.

В компании добавили, что в целом по стране продажи кофе в марте снизились на 20%, тогда как средний чек увеличился на 15%. Американо показал наибольший рост цены — на 16%, тогда как капучино и латте подорожали на 8 и 6% соответственно, эспрессо — на 4%.

Вячеслав Рыжков