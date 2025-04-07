Волгоградский соцпедагогический университет получил кусок земли в городе

Волгоградский государственный социально-педагогический университет получил земельный участок на улице Академическая по решению суда.

ФГБОУ ВО обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием об установлении сервитута площадью 145 кв. м на улице Академическая, 12. По данному адресу, согласно информации открытых источников, расположен учебный корпус № 2, столовая и художественная школа университета. Ответчиками значились департамент муниципального имущества администрации Волгограда и МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». Предложено ежегодно платить за сервитут 83,4 тыс. руб.

Из материалов дела следует, что университету по данному адресу принадлежит земля площадью 3,9 тыс. кв. м. Проведенная в 2023 году департаментом Минпросвещения РФ проверка показала, что куском территории в 44,6 кв. м пользуются третьи лица. Это пристройка к котельной площадью 44,6 кв. м, принадлежащая МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» на праве хозяйственного ведения. После этого ВГСПУ и направил досудебные претензии в адрес чиновников и коммунальщиков, но это ни к чему не привело.

Суд посчитал, что университет претерпевает ограничения из-за этого, а ВКХ — нарушает права истца, так как пользуется частью земли безвозмедно. Судья Арбитражного суда Волгоградской области Наталия Троицкая постановила установить сервитут с ежегодной оплатой 83,4 тыс. руб. и последующей инфляцией.

Впоследствии, в январе 2025 года, департамент муниципального имущества администрации Волгограда подал апелляционную жалобу. Ее рассматривали в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. В итоге судебная коллегия изменила решение, но в части оплаты. Вместо 83 тыс. руб. плата будет составлять 0,01% кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока действия сервитута. Срок действия — бессрочный.

Ольга Симонова