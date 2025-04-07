В Татарстане суд закрыл на 30 суток рентгеновский кабинет в стоматологии

Альметьевский городской суд вынес решение о приостановке деятельности рентгеновского кабинета стоматологического учреждения ООО «Альдент» на 30 суток. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Причиной для закрытия стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные в ходе плановой проверки специалистами.

В частности, установлено, что срок действия технического паспорта на рентгеновский кабинет истек 30 июня 2023 года.

Кроме того, в учреждении не был организован и не проводился контроль эксплуатационных параметров рентгенорадиологического оборудования.

Артём Дергунов