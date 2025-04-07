АО «Нытва» увеличило чистую прибыль на 76%

АО «Нытва» опубликовало финансовую отчетность за 2024 год. Как следует из информации «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за отчетный период составила чуть больше 3,216 млрд руб. (3,019 млрд руб. в 2023 году). Чистая прибыль зафиксирована на уровне 23,099 млн руб., в 2023 году этот показатель составил 13,591 млн руб. Долгосрочные обязательства АО «Нытва» составляют 132,55 млн руб. (249,98 млн руб. в позапрошлом году), краткосрочные — 141,463 млн руб. (63,768 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Нытва» — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 году. Производит биметаллические ленты и полосы различного назначения со слоями из латуни, алюминия, меди и медно-никелевых сплавов, а также заготовки для монет и стальные ленты. Основной пакет акций «Нытвы» прежде контролировали три кипрские компании. По 22,8% принадлежало Deraven Limited, Unicope Limited, а также Stemvelko Limited. В этом году мажоритарным акционером общества стала российская компания.