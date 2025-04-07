В МИД Абхазии призвали Грузию к конструктивному диалогу и поиску компромиссов. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики, выпущенном в ответ на слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о необходимости восстановления территориальной целостности Грузии. В абхазском дипломатическом ведомстве отметили, что не видят в заявлениях грузинского руководства готовности принять современные реалии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

«Заявления грузинского руководства свидетельствуют о нежелании отойти от старых подходов, давно не отвечающих сложившимся реалиям»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД Абхазии. «Абхазия — самостоятельное государство, определившее свой независимый статус на основании волеизъявления его народа»,— отмечается в заявлении.

В сообщении ведомства подчеркивается, что «дальнейшее сосуществование с Грузией возможно на основе добрососедства и взаимного уважения». «Вместо деклараций о восстановлении территориальной целостности, нам хотелось бы видеть стремление к конструктивному диалогу и поиску компромиссов, которые позволят создать мирные и взаимовыгодные отношения»,— сообщили в МИД республики.

7 апреля премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Imedi заявил, что воссоединение с Абхазией и Осетией станет реальным, если Тбилиси проявит терпение и будет руководствоваться этим терпением в своей политике. Подчеркнув, что решение этого вопроса будет зависеть от разных факторов, он отметил, что «при терпении и правильной политике все возможно».

6 марта МИД Грузии негативно оценил возобновление работы аэропорта Сухума в Абхазии. В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что считают возобновление работы аэропорта в Сухуми и строительство военно-морской базы в Очамчира «частью ухудшения в сфере безопасности, продолжения оккупации и дальнейшей милитаризации Абхазии».

О грузино-абхазской войне — в материале «Ъ» «Война и мир в тени эвкалиптов».

Анастасия Домбицкая