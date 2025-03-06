Грузия выразила сожаление о возобновлении работы аэропорта Сухума

МИД Грузии негативно оценил возобновление работы аэропорта Сухума в Абхазии. Замминистра иностранных дел страны Лаша Дарсалия, руководивший грузинской делегацией на Женевских переговорах, заявил, что это повлечет за собой ухудшения в сфере безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сухумский международный аэропорт им. В. Г. Ардзинба

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сухумский международный аэропорт им. В. Г. Ардзинба

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы считаем, что возобновление работы аэропорта в Сухуми и строительство военно-морской базы в Очамчира являются частью ухудшения в сфере безопасности, продолжения оккупации и дальнейшей милитаризации Абхазии. К сожалению, мы видим деструктивный подход другой стороны»,— сказал господин Дарсалия (цитата по «Интерфаксу»).

63-йраунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел 4 — 5 марта.

В начале февраля аэропорт Сухума принял тестовый рейс из Москвы. Единственный в Абхазии аэропорт со статусом международного не работал почти 30 лет — со времен войны1992-1993 годов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Война и мир в тени эвкалиптов».