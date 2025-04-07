Почти на 1 млрд рублей увеличиваются расходы Ульяновской области по выплатам участникам СВО

В понедельник на заседании бюджетного комитета заксобрания Ульяновской области рассматривался законопроект о внесении изменений в закон о бюджете Ульяновской области на 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Согласно внесенному правительством региона законопроекту, предлагается среди прочих корректировок увеличить бюджетные ассигнования министерству соцразвития региона на сумму 920 млн руб. в целях предоставления единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ на участие в СВО. Одновременно на соответствующую сумму увеличивается дефицит областного бюджета. В пояснительной записке к законопроекту об изменениях бюджета отмечается, что «источником покрытия дефицита являются средства коммерческих кредитов». В итоге, согласно законопроекту, дефицит облбюджета на 2025 год составит 1,456 млрд руб.

Законопроект инициирован и вносится от имени губернатора региона.

Члены комитета проголосовали за законопроект единогласно. Председателя бюджетного комитета Марии Шпак в беседе с «Ъ-Волга» заметила, что «все понимают: это не последние изменения, связанные с этой темой».

В Ульяновской области с ноября прошлого года для граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы на СВО, указом губернатора установлена единовременная региональная выплата в размере 1,5 млн руб. 26 ноября, выступая с заключительным словом перед депутатами регионального заксобрания после принятия бюджета на 2025 год, губернатор региона Алексей Русских отметил, что главная задача, без решения которой «все остальное будет бессмысленно», — обеспечить пополнение контрактников на участие в СВО. Губернатор отмечал, что до конца 2024 года Ульяновская область «должна обеспечить пополнение еще 900 контрактников».

Всего, вместе с федеральной и муниципальной выплатами, общая сумма всех мер единовременной поддержки для граждан, заключивших контракт на участие в СВО, составляет 2,5 млн руб.

Планируется, что законопроект об изменениях бюджета будет принят на пленарном заседании заксобрания в среду, 9 апреля.

Сергей Титов, Ульяновск