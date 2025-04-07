СКР завершил расследование дела руководителей завода «Телта» о хищениях

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении учредителя ОАО Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной. Они обвиняются в мошенничестве и покушении на мошенничество при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Игорь Морозов и Алексей Высоков будут заключены под стражу, Елена Гришина — отправлена под домашний арест.

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«Следствием установлено, что в 2017–2021 годах в ходе выполнения государственного оборонного заказа ОАО ПТЗ ''Телта'' заключило с государственным заказчиком контракты на поставку устройств связи на общую сумму свыше 1,4 млрд руб. При исполнении контрактов Морозов, Высоков и Гришина внесли в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о повышенных затратах предприятия на приобретение комплектующих изделий, тем самым похитив более 48 млн руб.»,— сообщили в СКР.

По версии следствия в 2020 и 2021 годах виновные пытались похитить бюджетные средства на сумму свыше 16 млн руб., внеся в документацию ложные сведения. Но деньги они не получили, поскольку преступная деятельность была выявлена и пресечена правоохранительными органами. Судом наложен арест на сумму более 333 млн руб. Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

Подробнее о деле топ-менеджеров «Телты» — в материале «Самокат и квадрокоптер оценили по всей строгости».

Екатерина Отрашкевич