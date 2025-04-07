В Челябинской области продлили штормовое предупреждение по пожарам

В большинстве районов Челябинской области с 8 по 10 апреля ожидается высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса по региональной шкале. Информация опубликована на портале Челябинского гидрометцентра.

Также во вторник и в среду в регионе прогнозируется аномально жаркая по климатическим нормам погода. Днем 8 апреля температура ожидается в диапазоне от плюс 12 до плюс 17 градусов, а 9 апреля — от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ранее четвертый класс горимости леса по региональной шкале объявляли с 5 по 7 апреля.

Виталина Ярховска