На праймериз «Единой России» поступило почти 10 тыс. заявок

Заявки на участие в предварительном внутрипартийном голосовании (праймериз) «Единой России» спустя месяц после открытия регистрации подали 9,9 тыс. человек. Прием заявлений от кандидатов начался 5 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По подсчетам «Ъ», к 7 апреля на участие в праймериз зарегистрировались 9915 человек. Больше всего заявок, судя по данным на сайте предварительного голосования, подали кандидаты в Красноярском крае (2850), Челябинской области (1066) и Ставропольском крае (809). Ни одной заявки для участия в голосовании пока не было зарегистрировано в Вологодской и Пензенской областях, а также в Калмыкии.

В прошлогодних праймериз «Единой России», напомним, приняли участие более 22 тыс. кандидатов.

Регистрация потенциальных участников праймериз продлится до 24 апреля включительно. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. По его итогам единороссы отберут кандидатов для участия в предстоящих региональных и муниципальных кампаниях, которые запланированы на единый день голосования 14 сентября.

Божена Иванова