В День космонавтики звонки в российских школах заменят на песню «Трава у дома»

В преддверии 12 апреля во всех российских школах вместо традиционных звонков прозвучат фрагменты популярных песен о космосе, сообщили в Минпросвещения. В частности, звонки заменят на фрагменты песен «Трава у дома», «Прекрасное далеко», «Надежда» и «Притяжение Земли».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Хуберт Голстейн, Коммерсантъ Фото: Хуберт Голстейн, Коммерсантъ

«День космонавтики — хороший повод напомнить школьникам о великих достижениях нашей страны. Мы стремимся, чтобы изучение ключевых событий истории было не только полезным, но и интересным»,— приводит пресс-служба ведомства слова министра просвещения Сергея Кравцова.

К 12 апреля Минпросвещения также подготовило для школьников урок об истории развития российской космонавтики и выпустило тематический сборник мастер-классов с описанием занятий, возрастными рекомендациями и методическими материалами для педагогов.

Господин Кравцов пояснил, что замена традиционных звонков в школах действует в рамках проекта «Музыка вместо звонков». Он реализуется ведомством совместно со Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий. С ноября 2024 года вместо традиционных звонков в школах звучат различные мелодии. На тематические песни звонки заменяли также ко Дню защитника Отечества и к Международному женскому дню.

Полина Мотызлевская