«Богато украшенные бисером работы подчеркивают роль животных в жизни племени»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает знакомство с экзотическим рейтингом представительниц искусства Северной Америки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sean Zanni / Patrick McMullan / Getty Images Фото: Sean Zanni / Patrick McMullan / Getty Images

Я начал рассказывать об экзотическом рейтинге художниц индианок, представителей коренных народов Северной Америки. Художница из племени навахо из Нью-Мексико Эмми Уайтхорс (родилась в 1957-м) создает многослойные абстракции под влиянием своего сельского воспитания. Степень бакалавра живописи в Университете Нью-Мексико помогает мировоззрению, глубоко укоренившемуся в природе.

Роуз Б. Симпсон родилась в 1983-м, она из индейцев пуэбло, это опять Нью-Мексико. Ее семь фигур как часовые стоят в парке Мэдисон-сквер и две в Инвуд-парке, оба в Нью-Йорке. Еще одна современный мультидисциплинарный художник и куратор Диани White Hawk («Белый ястреб») родилась в 1976 году в племени сикангу лакота. Она училась в Институте искусства американских индейцев и Университете Висконсин-Мэдисон. «Белый ястреб» черпает вдохновение как из традиционных форм искусства лакота, таких как перья и бисероплетение, так и из европейской станковой живописи, чтобы критиковать искусствоведческие нарративы, которые эксплуатируют творения коренных народов.

Родившаяся в Гонолулу Бернис Акаминэ (1949–2024 гг.) была уроженкой Гавайских островов. В ее композициях, инсталляциях и скульптурах из бумаги, стекла и металла используются традиционные методы для критики продолжающегося влияния американской колонизации на Гавайи. В своих композициях известная ткачиха из племени дине (Навахо) Луиза Нез родилась в 1942-м и изображает сцены из жизни в резервации. Она родилась в Сэнд-Спрингс (штат Аризона) и делает сотни ткацких изделий по узорам, разработанным во время коммерциализации ковров навахо в XIX веке.

Самоучка Сандра Окума занимается бисероплетением. Эта художница из племен луисеньо и шошонов-банноков родилась в индейской резервации Ла-Хойя в Калифорнии в 1945 году и является постоянным посетителем индейского рынка Санта-Фе с 1998 года. Ее богато украшенные бисером работы Beaded Deer Bag и Beaded Buffalo Bag подчеркивают центральную роль животных в жизни племени. Наконец, тлингитская ткачиха Сидни Акаги (родилась в 1989 году) в своих трудоемких масках и накидках сохраняет традиционные техники Аляски «вороний хвост» и «чилкат».

Дмитрий Буткевич