«Начинается список с художницы из племен Хункпапа Лакота и Оджибве»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о списке самых известных представительниц искусства среди индианок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Louise Nez, Reservation Scene, 1992

Фото: Smithsonian American Art Museum Louise Nez, Reservation Scene, 1992

Фото: Smithsonian American Art Museum

Люблю я разные неожиданные арт-рейтинги. Вот сайт ArtNews составил список художниц-индианок, которых необходимо знать современному любителю искусства. На протяжении веков искусство коренных народов было разрозненно представлено в резервациях, на торговых постах и индейских рынках. При этом не было специальных коммерческих галерей коренных народов ни в городских индейских центрах, таких как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Талса или Феникс, ни в других районах со значительным коренным населением. Но в последнее время они находят свой путь на крупные площадки и в институции от Майами до Нью-Йорка и Венеции.

Начинается список с Athena LaTocha (1969 г.р.), художницы из племен Хункпапа Лакота и Оджибве, чьи монументальные работы находятся между живописью и искусством окружающей среды. Она создает гигантские произведения, кладет на пол фотобумагу, покрытую смолой, а затем выливает на нее чернила, землю и другие материалы, потом соскребает остатки.

Далее Jaune Quick-to-See Smith (1940–2025 гг.). Она была новаторским визуальным художником, куратором и активистом, а также членом Конфедерации народов Салиш и Кутенай. Она неустанно работала, чтобы порвать, фигурально выражаясь, «потолок из оленьей кожи», помогая проложить путь для нового авангарда художников из числа коренных народов.

Следующая Kay WalkingStick (1935 г.р.), наполовину Чероки, наполовину ирландка. Эта вписывает мотивы коренных народов в пейзажи, чтобы создать другой вид картографии, ну как бы до контакта.

Рэйчел Мартин родилась в 1954-м. Она из тлингитов, зарегистрирована в клане Тцаагвейдеи, «убийцы косаток» из Желтого кедрового дома (Xaai Hit' Eagle Moiety). Работая в основном в скульптуре и графике, Мартин является наследницей традиции линейного рисования Тихоокеанского Северо-Запада, космологические символы которой — медведей, рыб и лягушек — она сочетает с современными культурными отсылками в дерзких и феминистских картинах.

Я продолжу рассказа об индианках-художницах.

Дмитрий Буткевич