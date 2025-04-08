Экс-директор «Пермэнерго» покинул пермский «Горсвет»

Начальник МБУ «Горсвет» Эдуард Илларионов покидает свой пост. По данным источника, знакомого с ситуацией, сегодня он отработал свой последний день на предприятии. В мэрии подтвердили, что принято решение о смене руководителя учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Иларионов.

Фото: Россети-Урал Эдуард Иларионов.

Фото: Россети-Урал

Эдуард Илларионов возглавил МБУ «Горсвет» минувшим летом.

Эдуард Илларионов родился в 1968 году в Кизеле, в энергетике работает с 1993 года. С декабря 2016 года занимал должность заместителя директора — главного инженера филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго», в конце 2019 года возглавил филиал. В декабре 2022 года господин Илларионов покинул пост. После ухода из компании работал в должности советника директора «Пермэнерго».

МБУ «Горсвет» отвечает за уличное освещение Перми: текущее содержание сетей, их ремонт, устранение аварий. Предприятие имеет производственную базу, которая позволяет обеспечить полный производственный цикл. «Горсвет» обслуживает более 30 тыс. светильников и более 1 тыс. км сетей наружного освещения.