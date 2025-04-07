В Энгельсе у входа на набережную появится арт-объект «Колесо истории»

В Энгельсе специалисты установят у входа на набережную, близ «Обелиска Победы», арт-объект «Колесо истории». Панорама центральной части города появится там предстоящим летом, сообщил в своем Telegram-канале глава Энгельсского района Максим Леонов.

По словам чиновника, для воссоздания панорамы специалисты задействуют архивные фотографии, которые хранятся в собрании Энгельсского краеведческого музея и фондах Государственного исторического архива немцев Поволжья. Арт-объект, реализуемый в рамках регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», войдет в пешеходный маршрут «Энгельс-трек».

Максим Леонов отметил, что сейчас маршрут состоит из 29 объектов показа, он пополнится еще 10 с информационными стендами и QR-кодами. Среди них памятник Андрею Мыльникову, мемориал «Героям фронта и тыла» и памятник Льву Кассилю «Фантазер». Длина кольцевого маршрута, как добавил глава Энгельсского района, составляет 4 км.

Павел Фролов