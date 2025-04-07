«Самым успешным было возвращение Майка Тайсона»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как возвращались в спорт футболисты Эдуард Стрельцов, Александр Кокорин и боксер Майк Тайсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Jairaj-Imagn Images / Reuters Фото: Kevin Jairaj-Imagn Images / Reuters

Попасть в тюрьму и вернуться в спорт удавалось далеко не всем атлетам, но даже среди великих такие были. Самая невероятная история здесь, конечно, у футболиста «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова. Он отсидел в тюрьме пять лет из 12, причем по одному из самых страшных обвинений — изнасилование. Но болельщики верили, что их кумир, который выиграл со сборной Олимпиаду 1956 года, невиновен. И после того как Стрельцов освободился и попал в состав основной команды, билетов на матчи с его участием было не достать. В итоге он стал чемпионом СССР в составе «Торпедо», играл за сборную и даже признавался лучшим футболистом страны.

Результаты после возвращения из тюрьмы талантливого футболиста Александра Кокорина, которого посадили за хулиганство, были не такими серьезными, по крайней мере, в спортивном плане. Но назвать продолжение карьеры нападающего неудачным язык не поворачивается. С момента выхода из колонии в сентябре 2019-го Кокорин поиграл в «Сочи», «Спартаке», итальянской «Фиорентине» и до сих пор выступает за кипрский клуб «Арис», зарабатывая €1 млн в год. С момента выхода из тюрьмы доход скандального форварда составил почти €15 млн.

Но самым успешным было возращение в спорт знаменитого на весь мир боксера Майка Тайсона. Он отсидел в тюрьме три года за изнасилование, но после освобождения не только зарабатывал по $30 млн за бой, но и оставался кумиром миллионов. Его любили даже после того, как он откусил ухо другому тяжеловесу Эвандеру Холифилду прямо на ринге во время боя. Даже сейчас Тайсон, которому 58 лет, вызывает трепет и обожание у поклонников бокса. За выставочный бой с профессиональным боксером и видеоблогером Джейком Полом в ноябре 2024 года «железный Майк» получил около $25 млн. Такими гонорарами могут похвастаться далеко не все действующие профессиональные бойцы. Вообще же за карьеру Тайсон заработал почти $700 млн. Но копить боксер никогда не умел — сейчас состояние легенды оценивается в относительно скромные $10 млн.

Владимир Осипов