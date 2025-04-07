Ресторан русской кухни откроют в 2026 году в старинной усадьбе на ул. Хохрякова

В центре Екатеринбурга в старинной усадьбе Башуровой планируют открыть ресторан русской кухни. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании «УГМК-Застройщик», которая сейчас занимается реставрацией усадьба ХIХ века, заведение планируют запустить летом 2026 года. Проектом займется ресторатор Кирилл Шлаен.

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Реконструкция объекта культурного наследия (ОКН) – усадьбы Башуровой на ул. Хохрякова, 68 началась еще в прошлом году. До конца 2025 года ОКН планируют восстановить в первоначальном виде с приспособлением его к современному использованию. «Проведем инженерные сети, прилегающую территорию благоустроим. Тут будет ресторан русской кухни на 200 посадочных мест, здесь также предусмотрены отдельные залы для торжеств и детская игровая»,– рассказали в пресс-службе компании.

Двухэтажный полукаменный дом мещанки Дарьи Федоровны Башуровой был построен в 1900 году в духе эклектики с элементами модерна. С 1911 года его купила семья Лодыгиных. Глава семьи – Федор Лодыгин управлял товариществом «Торговый дом Жирякова», на Главном проспекте. Рядом с усадьбой находились два флигеля и баня. После революции в нем разместили коммунальные квартиры. В 1990-е годы дом оказался в заброшенном состоянии. Как ранее заявлял девелопер, усадьба находилась в плохом состоянии, поэтому ее приходится возводить практически с нуля.