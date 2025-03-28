В семи городах Челябинской области вновь продлили режим НМУ

В Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте, Сатке, Аше и Магнитогорске снова продлили действие режима неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, при котором в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В Магнитогорске режим НМУ будет действовать до 19:00 29 марта. В остальных городах скопление загрязняющих веществ сохранится до 10:00 31 марта. В это время местные предприятия обязаны снизить производительность на 15-20%. Изначально неблагоприятные метеоусловия в регионе продолжались сутки с вечера 24 марта. Однако после с небольшим перерывом режим НМУ дважды продлевали.

Виталина Ярховска