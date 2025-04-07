В Ртищево глава фирмы стал фигурантом дела о покушении на дачу взятки в 220 тыс

В Саратовской области суд рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) в отношении 56-летнего руководителя коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось, с февраля 2018 по октябрь 2023 года фигурант, будучи обманутым главной медсестрой в лоббировании его интересов, перевел на ее счет в банке свыше 220 тыс. руб. за помощь в заключении с медучреждением Ртищево контрактов на поставку дезинфицирующих средств. Ранее суд оштрафовал медсестру за мошенничество.

Ртищевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Саратовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины. Прокуратура утвердила по нему обвинительное заключение, материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов