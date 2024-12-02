В Свердловской области в банки сдали 4,6 тонны мелочи

Жители Свердловской области отнесли в банки 4,6 тонны монет в ходе акции «Монетная неделя», сообщили в пресс-службе Уральского главного управления ЦБ РФ. В общей сложности свердловчане сдали 1,1 млн монет на общую сумму 3,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Больше всего принесли рублевых монет — 323 тыс. штук общей суммой 323 тыс. руб. Второе и третье место заняли десятирублевые и двухрублевые монеты, их принесли 393 тыс. штук на сумму 2,5 млн руб.

«Большая часть монет, которые выпускает Банк России, не возвращается в торговый оборот. При этом множество организаций по-прежнему работает с наличными деньгами и нуждается в размене. Наша регулярная акция "Монетная неделя" – хороший повод для граждан проверить свои копилки и сдать монеты»,— сказал заместитель начальника управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин.

При этом сдать монеты можно и в любой другой день, а во время акции их принимали 600 точек сбора в банковских отделениях и магазинах. В прошлый раз акция проводилась весной этого года, тогда жители области сдали мелочи на сумму 3,4 млн руб. общим весом 3,8 тонны.

Анна Капустина