Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области в банки сдали 4,6 тонны мелочи

Жители Свердловской области отнесли в банки 4,6 тонны монет в ходе акции «Монетная неделя», сообщили в пресс-службе Уральского главного управления ЦБ РФ. В общей сложности свердловчане сдали 1,1 млн монет на общую сумму 3,7 млн руб.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Больше всего принесли рублевых монет — 323 тыс. штук общей суммой 323 тыс. руб. Второе и третье место заняли десятирублевые и двухрублевые монеты, их принесли 393 тыс. штук на сумму 2,5 млн руб.

«Большая часть монет, которые выпускает Банк России, не возвращается в торговый оборот. При этом множество организаций по-прежнему работает с наличными деньгами и нуждается в размене. Наша регулярная акция "Монетная неделя" – хороший повод для граждан проверить свои копилки и сдать монеты»,— сказал заместитель начальника управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин.

При этом сдать монеты можно и в любой другой день, а во время акции их принимали 600 точек сбора в банковских отделениях и магазинах. В прошлый раз акция проводилась весной этого года, тогда жители области сдали мелочи на сумму 3,4 млн руб. общим весом 3,8 тонны.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...