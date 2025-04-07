В Сочи и Сириусе прогнозируют непогоду

Во вторник, 8 апреля, в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По прогнозам, ожидается усиление юго-восточного ветра, который утром и днем сменится на северо-западный. Порывы могут достигать 17 м/с.

Метеорологи также прогнозируют дождь, который в предгорьях и низких горах может стать сильным, вероятна гроза. На побережье высота волн достигнет 1–1,5 м.

В связи с ухудшением погодных условий все городские службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам следует обращаться по единому номеру 112.

Мария Удовик