У обвиняемого в убийстве аниматоров на Кубани сменился адвокат

В Краснодаре суд отклонил ходатайство о переносе заседания по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, несмотря на очередную смену адвоката у обвиняемого Демьяна Кеворкьяна. Об этом сообщает «АиФ-Юг».

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Интересы Демьяна Кеворкьяна теперь представляют Владимир Пантелеев и Татьяна Юдина. Новый защитник ходатайствовал об отложении слушаний для изучения материалов, однако суд разрешил ознакомление с делом после заседания, не меняя график.

На заседании присутствовал брат погибшего Александр Чубко. Вдова Кирилла, Дарья Чубко, в суд не явилась.

По версии следствия, Кеворкьян совместно с Анатолием Двойниковым и Арамом Татосяном причастен к убийству двух аниматоров в апреле 2023 года в районе станицы Березанской, а также к хищению их средств и сокрытию тел в лесу. Подсудимый обвиняется по ряду статей, включая тройное убийство, угон, разбой и уничтожение имущества. Также его подозревают в создании организованной группы.

Ранее прокурор сообщал, что фигурант объявил голодовку в СИЗО из-за отсутствия стоматологической помощи.

Анна Гречко