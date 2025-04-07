Соглашение о стабилизации цен на молоко и яйца подписали в Новосибирской области

В Новосибирской области минсельхоз подписал соглашение стабилизации цен на молочную продукцию, куриные яйца, овощи и хлеб. Оно будет действовать до 30 июня 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По соглашению его участникам предстоит нарастить объемы собственного производства и сохранить цены на действующем ровне. В министерстве уточнили, одним из таких предприятий стало «Тогучинское молоко».

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2023-го минсельхоз региона заключил соглашение с представителями всех птицефабрик области о стабилизации цен на куриное яйцо на фоне активного роста стоимости этой продукции. В прошлом году было заключено аналогичное соглашение по сливочному маслу, в дальнейшем его продлили до 1 апреля 2025 года.

Александра Стрелкова