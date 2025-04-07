Минобороны обвинило ВСУ в шести атаках на российские энергообъекты за сутки

В ночь на 11 марта несколько российских регионов, включая Москву, подверглись самой масштабной с начала СВО атаке с использованием беспилотников. По данным Минобороны, сбито более 300 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, три человека погибли

На фото: сгоревшие автомобили на парковке в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото