Минобороны обвинило ВСУ в шести атаках на российские энергообъекты за сутки
Минобороны России сообщило об очередных ударах вооруженных сил Украины по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки были зарегистрированы атаки в пяти областях.
Согласно отчетности военного ведомства, были атакованы:
- в Ростовской области — два энергообъекта филиала ПАО «Россети», без электричества остались почти 1 тыс. жителей Мясниковского района;
- в Воронежской области — энергообъект «Воронежэнерго», без электроснабжения оставались жители села Калинино Борисоглебского района;
- в Херсонской области — электроподстанция 150 кВ «Виноградово»;
- в Донецкой народной республике — электроподстанция ГУП ДНР «РЭК», обесточено коммунальное предприятие «Вода Донбасса» в Донецке;
- в Брянской области — трансформаторная подстанция «Брянскэнерго».
Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам Украины. 19 марта украинский президент Владимир Зеленский пообещал соблюдать мораторий. Минобороны РФ ежедневно обвиняет ВСУ в нарушении договоренности. Вчера, 6 апреля, российское ведомство сообщало о семи атаках ВСУ на энергообъекты.
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