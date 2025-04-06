Минобороны сообщило о семи атаках ВСУ на энергетические объекты РФ

За прошедшие сутки армия Украины совершила семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба Минобороны России. Атаки были совершены на объекты в Крыму, Брянской, Ростовской и Воронежской областях.

Три раза были повреждены объекты филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В 12:52 мск 5 апреля под удар попал энергообъект Хвощевская, из-за чего без света остались жители в Севском районе. В 14:20 ВСУ с помощью БПЛА атаковали высоковольтную линию «Брянскэнерго», что также повлияло на бытовых потребителей Севского района. В 14:53 была повторно атакована высоковольтная линия брянского филиала «Россетей», из-за чего пострадали потребители электроэнергии Суземского района. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме.

В Воронежской области после двух атак БПЛА был поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». Удары произошли 6 апреля в 6:05 и в 7:43.

В Крыму в 6:43 5 апреля была повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго». В Ростовской области 6 апреля в 01:16 в результате атаки БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии.