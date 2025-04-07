В Екатеринбурге вместо магазина Decathlon открылся двухэтажный фитнес-клуб

На улице Вайнера в Екатеринбурге начал работу первый в городе фитнес-клуб сети Spirit. Fitness, занявший два этажа в здании магазина Desport, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Площадь клуба составляет почти 3 тыс. кв. м. «Раньше это здание полностью занимал “Декатлон”, но теперь здесь формируется уникальный спортивный кластер»,— сообщила генеральный директор Spirit. Fitness Елена Егорова.

Екатеринбургский клуб стал вторым проектом сети на Урале. В ноябре прошлого года зал открылся в Челябинске, в ТРЦ «Фокус». «Для уральских филиалов разработана особая дизайн-концепция, сочетающая фирменный стиль бренда с региональной аутентичностью»,— сказано в сообщении.

К преимуществам клуба относится гибкая система подписки с ежемесячной оплатой от 1700 руб., включающая групповые тренировки, доступ к тренажерному залу, мобильное приложение, тестирование InBody, бесплатное занятие с тренером, посещение сауны и хаммама.

Spirit. Fitness — федеральная сеть фитнес-клубов площадью от 1500 до 2000 кв. м. с оплатой за месяц по подписке. Клубы предлагают качественную инфраструктуру, современное оборудование и эффективные программы тренировок. Сеть входит в топ-5 крупнейших фитнес-сетей Москвы. В 2023 году сеть получила звание «Лучшей региональной сетью фитнес-клубов 2023» по версии Russian Fitness Award.

Напомним, в апреле 2022 года, французская сеть Decathlon закрыла магазин на улице Вайнера в Екатеринбурге на неопределенный срок. Из-за внешних условий у магазина не было возможности обеспечивать поставки товаров.

Полина Щуцкая