Эксперты Сбера дали советы краснодарцам, как сохранить здоровье

Только 24% жителей Краснодара регулярно проходят медицинские обследования, несмотря на очевидные преимущества ранней диагностики, выяснили эксперты Сбера накануне Всемирного дня здоровья. Ещё 53% краснодарцев обращаются за врачебной помощью лишь при появлении выраженных симптомов болезни, что увеличивает риски для здоровья и ведёт к дополнительным финансовым расходам.

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Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка: «С 2020 года мы видим растущий спрос на сервисы индустрии здравоохранения. Сегодня краснодарцы чаще других жителей Юга России и Северного Кавказа выбирают заботу о здоровье».

Исследование показало, что около половины краснодарцев (41%) участвуют в программах диспансеризации, проводимых работодателями, или самостоятельно проходят обследования. Тем не менее, значительная доля населения продолжает игнорировать возможности бесплатной диспансеризации, доступной каждому взрослому по программе ОМС. Выявлена и проблема самолечения среди жителей Краснодара: 21% респондентов предпочитают лечить себя самостоятельно, обращаясь к врачам только в критической ситуации. Самолечение, особенно неконтролируемый приём сильнодействующих лекарств, может усугубить течение болезни и вызвать нежелательные побочные эффекты.

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Руководитель направления разработки продуктов медицинского страхования СберСтрахования Светлана Базаренко подчеркнула, что забота о здоровье начинается с регулярных визитов к специалистам и проведения профилактических осмотров. Ранние стадии заболеваний, таких как онкология, гипертония или диабет, могут протекать практически бессимптомно, поэтому так важно отслеживать своё состояние до появления первых тревожных сигналов. Регулярный медицинский осмотр позволяет выявить скрытые угрозы и принять меры до того, как заболевание станет необратимым. К сожалению, большинство краснодарцев приходят к врачам уже на этапе проявления симптомов, когда лечение требует значительных усилий и финансовых вложений. Именно поэтому важно формировать привычку заботы о здоровье заранее, с помощью профилактических мер и качественного медицинского обслуживания».

Среди ключевых рекомендаций экспертов Сбера для жителей Кубани — включение в распорядок дня здоровых привычек: полноценный сон, правильное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек. Эти шаги способны существенно повысить качество жизни и сократить вероятность возникновения серьезных заболеваний.