В Екатеринбурге обновят разметку, когда воздух прогреется до +10 градусов

В Екатеринбурге приступят к обновлению дорожной разметки, когда температура воздуха превысит +10 градусов, поскольку таковы требования краски, сообщил глава города Алексей Орлов. В этом году планируется нанести 268 кв. м разметки, тогда как в прошлые годы это число составляло около 100 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В мэрии постепенно стараются переходить на разметку пластиком, поскольку он более устойчив, в частности, такая разметка может сохраняться до конца зимы. Работы будут проводить в ночное время или в выходные дни, чтобы не мешать дорожному движению.

Помимо этого, глава города сообщил, что в 2025 году планируют отремонтировать 26 км дорог, в том числе 13 км по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В администрацию города только за март поступило около тысячи обращений, касающихся дорожной инфраструктуры.

Сейчас мэрия проводит работы по очистке города, среднесуточный выход техники ДЭУ составляет 240 единиц, уборку проводят около 450 человек в день. Зимнюю технику переводят на летнее содержание, например, устройства для сгребания снега на тракторах заменяют щетками. Алексей Орлов сообщил, что в уборке города помогают дети из школ и детских садов, объекты торговли и обслуживания, жители города. 25 апреля планируют провести общегородской субботник.

Анна Капустина